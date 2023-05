Spinta a turismo e cultura "Progetti con le ambasciate per promuovere Poggio"

Un rilancio turistico e culturale per Poggio a Caiano nel segno della riscoperta delle figure di Filippo Mazzei, Ardengo Soffici e Armando Spadini. L’obiettivo sarà imprimere una nuova linfa al turismo vacanziero e culturale e che può trovare anche l’appoggio del governo tramite il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli che ieri mattina ha partecipato alla presentazione del programma di Riccardo Palandri, candidato del centrodestra. "La provincia di Prato – ha detto Silli – ha sempre avuto un po’ la sindrome della Cenerentola rispetto al capoluogo, salvo poi dimenticare di avere gli strumenti a disposizione, come in questa circostanza, ovvero la presenza di due sottosegretari al Governo che possono dare una mano ad avviare progetti di ampio respiro. Chi mi conosce sa che non faccio promesse che non potrei mantenere ma intorno alle figure di Filippo Mazzei, di Ardengo Soffici e alla loro storia si possono costruire proposte da presentare a 4050 ambasciate del mondo. Bisogna fare un gioco di squadra sul territorio". Riccardo Palandri guarda infatti allo sviluppo del turismo a livello di Comuni medicei e ad una maggiore valorizzazione della villa medicea, in collaborazione con la Sovrintendenza e il Mibac. "In questi giorni – ha detto Palandri – abbiamo visitato la villa medicea: ci sono spazi inutilizzati come il teatrino e il salone Leone X. Il teatrino è ideale per la musica e immagino tre rassegne che diventino tradizione: con la Camerata, con la Scuola Verdi di Prato e con il jazz. Poi, nel 2025 ricorrerà il centenario della morte di Armando Spadini, pittore, le cui spoglie riposano nel cimitero vicino all’amico Soffici. È doveroso organizzare una mostra che racconti il rapporto fra questi due protagonisti del Novecento". Palandri ha concluso con la frase di uno storico ex sindaco, Sergio Pezzati: "E’ nostro compito difendere l’identità culturale di Poggio’. E tutti assieme sono certo che ce la faremo".

Serena Quercioli