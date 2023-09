Spese scolastiche ci sono i contributi

Aperto il bando "Pacchetto Scuola" per l’assegnazione dell’incentivo economico agli studenti residenti a Vaiano, Vernio e Cantagallo. Il bando è rivolto agli iscritti per l’anno scolastico 2023-2024 alle scuole secondarie di primo e secondo grado, e a percorsi di istruzione e formazione professionale in scuole o agenzie formative accreditate. Le famiglie hanno tempo fino al 22 settembre.

La domanda va fatta solo on-line accedendo al sito del Comune di Vaiano nella sezione Documenti e Dati - Istanze, autenticandosi con credenziali Spid, Cie, Cns. Gli incentivi possono essere utilizzati per l’acquisto libri di testo o altro materiale didattico. L’Isee del nucleo familiare a cui appartiene lo studente non deve superare il valore di 15.748,78. Per chi avesse difficoltà con la procedura on-line, è attivo il servizio di facilitazione della Bottega della Salute Mobile, previo appuntamento telefonico al 333 6672133.