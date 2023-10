"Spero possa uscire per i figli"

"Le sentenze si rispettano e rispetto anche questa", ha commentato a caldo l’avvocato Mattia Alfano (foto). "Mi auguro che per questi ragazzi (i due figli della donna, ndr) che hanno bisogno di una mamma, possa uscire quanto prima seguendo i percorsi dedicati alle mamme a cui si aprono le porte del carcere".

"Finalmente è stata messa la parola fine a questa vicenda che ha sconvolto, per lo scellerato volere di una, le vite di tante persone – ha commentato l’avvocato Roberta Roviello che assiste la famiglia del ragazzo – . Prima vittima è la persona offesa, il ragazzo abusato per così tanto tempo, ma con lui tutti i suoi cari. La sua vita, la vita di tutti loro, è stata deviata e a certi danni non c’è rimedio. Ad ogni modo, la giustizia penale ha fatto il suo corso e, per quanto una sentenza di condanna non sia mai una vittoria, accogliamo con favore la conferma pronunciata".