Speranza dopo l’incubo. L’esercito dei volontari. E la caccia alla targa è catena di solidarietà

"EN864FJ. Ho trovato questa targa". Dall’altra notte, quando le auto hanno iniziato a correre su strade diventate fiumi, andando a sbattere l’una sull’altra come palle di un biliardo impazzito, sui social è un rimbalzare di lettere e cifre. Anche di foto. Quelle delle targhe. Targhe perdute, targhe ritrovate. Brandelli, scampoli, briciole di una normalità scivolata via quando il cielo si è rivoltato. Il giorno dopo ogni catastrofe la gente prova a rimettere in piedi i pezzi. Di se stessa. E delle cose. Come le macchine. Un puzzle da ricostruire tutti assieme, anche in questo caso, con i social e la tecnologia ad accorciare le distanze, a rendere un po’ più semplice la ricostruzione che inizia anche dalle piccole cose. Tutti assieme. Perché mentre qualcuno si divide sui colori (giallo, arancio, rosso), qui, dove il colore di fondo è solo il marrone del fango, c’è uno scorcio di bellezza. L’amicizia, la generosità, la voglia di tendere una mano mentre con l’altra si pulisce il garage allagato. "Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita", cantava De Andrè alla sua Genova tramortita dall’alluvione del Polcevera nel 1970. E anche Prato e la sua gente si prendono per mano, adesso.

Stremao con i suoi instancabili volontari ha aperto la cucina per tutto il territorio di Prato, provincia e Montemurlo: "Chi ha bisogno di pasti caldi o di spesa contatti il numero di Francesca 3358442706", è il messaggio che rimbalza di post in post. Il futuro deve per forza ricominciare da qui, con i piedi ben piantati nella speranza. "Ieri sono rimasta con la macchina in panne alla rotonda per Iolo. Con acqua a metà sportello. Ringrazio immensamente i due angeli custodi Giuliano & Vitò della caserma dei carabinieri di Iolo che insieme ad un ragazzo con un pick up mi hanno tirato fuori e scortata fino a casa a Quarrata. Non ci hanno pensato due volte a scendere con l’acqua fino ai ginocchi". E’ una catena di grazie e commozione. I messaggi simili sono moltissimi: gente salvata dai vicini di casa, ospitata da sconosciuti. Panariello, uno dei figli di Prato, a chiedere attenzione per la sua città: "Anche se sono certo che saprà rialzarsi in fretta, noi pratesi lo facciamo sempre".

E poi ecco le foto a raccontare meglio di ogni parola cosa significa solidarietà. Ragazzi, ma anche anziani accanto ai volontari della Protezione civile o della Misericordia, a portare acqua, spalare melma, riscoprirsi nel giro di un’alba smunta angeli del fango: le maniche arrotolate fino ai gomiti, i piedi zuppi, come gli occhi di tanti. Si lavora, ai due centri di accoglienza alla Misericordia di Montemurlo e di Oste dove hanno trovato riparo le persone rimaste bloccate in zona e dove è stato anche allestito un posto medico avanzato con un infermiere inviato dal 118.

Qualcuno ha pensato anche agli animali. "Stiamo portando dal veterinario quei pochi che siamo riusciti a salvare a nuoto", scrive Brenda Mormile. Di un intero allevamento a Poggio si sono salvati 4 maremmani, un pony e 3 pecore. A Poggio a Caiano per chi si trovasse in una situazione di emergenza, c’è il circolo Mestolo d’oro ad offrire un piatto caldo. Storie di solidarietà autentica. L’unico modo per ripartire.

Maristella Carbonin