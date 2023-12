Spento il faretto sui giardini. La sicurezza non è garantita

A volte basterebbe poco per rendere la città più sicura. Come nel caso segnalato da un residente della zona di piazza sant’Agostino: il faretto che si trova sul muro di cinta all’angolo tra via Di Gherardo e via San Fabiano che dovrebbe illuminare il passaggio ai giardini di via Curtatone è spesso spento per malfunzionamento. La segnalazione, a quanto riporta il lettore, è stata inviata anche alla polizia municipale, ma il faretto continua ad essere spento. Anche il collegamento nelle mura di cita della città da via San Fabiano verso via Curtatone quando piove si allaga e rende impossibile il passaggio a piedi.