Speciale paravento per Re Carlo III Il lino invernale coltivato a Prato Rito "segreto" all’incoronazione

Una stoffa che vale un regno. I filati del Linificio e Canapificio Nazionale sono stati scelti dalla John Spencer Textile Ltd. per realizzare il tessuto del paravento, l’Anointing screen, utilizzato per l’incoronazione di Re Carlo III. Si tratta di un prestigioso riconoscimento per l’antica azienda che ha sede a Villa d’Almè in provincia di Bergamo e che coltiva le sue piante tessili anche in Toscana, a Prato, e in Puglia. La fibra ricavata è biodegradabile e compostabile al 100%.

Il paravento – realizzato in tessuto di lino – è l’elemento che cela agli occhi del mondo il momento più sacro della cerimonia. L’unzione, quando il decano di Westminster versa l’olio sacro dall’ampolla al cucchiaio, con il quale il vescovo di Canterbury unge mani, petto e testa del sovrano, è considerato storicamente il momento in cui Dio e il re si congiungono, secondo la chiesa Anglicana.

L’Anointing screen, donato a Carlo III dalle corporazioni commerciali antiche e moderne di Londra, ha tre lati: su quello centrale presenta un albero con 56 foglie, una per ogni membro del Commonwealth, con la cifra del re posizionata alla base, mentre il design dei due minori si ispira al pavimento dell’Abbazia di Westminster.

Una storia millenaria che si somma a quella lunga 150 anni dell’azienda tessile italiana. Sono state l’innovazione e la qualità, i tratti in comune, che hanno fatto incontrare la John Spencer Ltd. e il Linificio e Canapificio Nazionale per un progetto così importante. E c’è un legame ulteriore tra il filato di lino invernale coltivato a Prato – in modo completamente sostenibile tanto che se ne riciclano anche gli scarti – e le convinzioni in tema di ecologia del nuovo re, impegnato da tempo per l’ambiente e per la salvaguardia del clima. Il lino derivato da piante che crescono durante l’inverno a basse temperature, anche sotto la neve, coltivate in un terreno agricolo della Piana pratese: cinque ettari che entro il 2024 raddoppieranno a dieci. La fibra, mietuta e poi fatta macerare sul terreno, quindi filata e lavorata, entra poi nella linea di "Lino d’Italia", brand che riunisce l’intera filiera – tracciabile dal seme al filato – del Linificio e Canapificio Nazionale che, con 52 milioni di fatturato nel 2021, fa capo al gruppo Marzotto.

Elena Duranti