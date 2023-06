Spazio Pubblico, la festa Macrolotto Zero a colori

Sabato alle 18 si conclude con Tutti in Piazza il progetto Spazio Pubblico, selezionato e finanziato dalla Regione nell’ambito dell’avviso pubblico dedicato alla cittadinanza attiva e alla sicurezza urbana integrata (capofila il Comune, con Dryphoto arte contemporanea, Circolo Curiel, Associazione Annozero, Liceo Livi e Associazione Ramunion. Sarà una specie di festa di quartiere che inizierà con la Danza dei leoni a cura dell’associazione Acqua e Fuoco. Gli studenti del Livi hanno così realizzato quattro fotolibri e un video per parlare di sé e del Macrolotto Zero; F&D Foto & Dintorni e CD AD Centro Diurno Adulti, due gruppi della Salute Mentale dell’Asl hanno usato lo strumento fotografico per passeggiare, osservare, mostrare, raccontare e proporre soluzioni architettoniche immaginarie per questa parte di città. In piazza saranno visibili i lavori di Duccio Franceschi, Alessio Pergolesi, Elisa Scarnicchia, Wenzheng Zhang, giovani artisti e studenti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze coordinati dall’artista e docente Robert Pettena, con azioni e installazioni realizzate appositamente per il progetto. Infine, verrà presentato Macrolotto Zero Prato, la città che cambia, abitanti per caso, di Gisella Curti una narrazione del quartiere attraverso le storie di dodici signore, un libro, in tiratura limitata, edizione Gli Ori. A conclusione esibizione di giovani musicisti e cantanti pratesi tra i generi rap e indie: Roen e Giovane Veltro (Simone Doni e Giovanni Santi); Blotter (Valerio Benedetti), Blanche Burton e Artemide (Giulio Biancalani e Sofia Fiore (foto), con età tra 19 e i 22 anni; il duo under 25 Cover di strada formato da Rosanna Pasquariello e Lorenzo Vannucci.