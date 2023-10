Spazi senza limiti al Macrolotto zero. Tre giorni per riflettere sulla società

Tradizione e modernità, passato e futuro, per leggere il presente della realtà sociale e culturale contemporanea. Da qui prende le mosse la seconda edizione di ‘Spazi Senza Limiti’: un fine settimana di laboratori, incontri, arte e talk ad ingresso libero dal 13 al 15 ottobre.

L’evento è patrocinato dal Comune ed è presentato dall’Associazione Culturale Lanarchico nello spazio omonimo dell’artista Marco Biscardi all’interno dell’Ex Calamai, nel cuore del Macrolotto Zero. Ogni giornata prevede una fase pomeridiana di formazione (seminari, round tables, convegni, laboratori) ed una serale di eventi e spettacoli gratuiti. Obiettivo principale della rassegna è evidenziare la ricchezza del tessuto sociale attuale con particolare attenzione alla comunità pratese.

Quest’anno la rassegna sarà preceduta da una serata dedicata alla proiezione del film ‘Gli Ultimi giorni dell’Umanità’, Italia, 2022, di Enrico Ghezzi e Alessandro Gagliardo questa sera alle 20.30. A seguire dialogo informale con il regista.

Venerdì 13 ottobre alle 16.30 seminario immersivo condotto dal professor Paolo Di Nardo: ‘Tradizione e modernità: due sinonimi dell’atto creativo’. Al seminario seguirà un laboratorio ‘Design & pittura vs stampa 3d’. Alle 19.30

installazione audio e video ‘Stazione di risveglio ’con breve introduzione e meditazione guidata. Sabato 14 ottobre alle 15 laboratorio di intelligenza artificiale condotto da Valerio Orlandini, musicista, sound designer. ‘Intelligenza artificiale per musica e sound design’: un’esplorazione delle potenzialità pratiche dell’intelligenza artificiale. Alle 16.30 lezione partecipata di Federica D’Armento ‘Il Futuro del Lavoro: tra Umanità e Automazione’. Alle 19 concerto dal mondo: sperimentazioni musicali e commistioni culturali mentre alle 21 ‘Arte al buio’ deprivazione sensoriale con sintetizzatore : l’artista Marco Biscardi coinvolgerà i partecipanti in un esperimento di pittura a luci spente.

Domenica 15 alle 11 discussione guidata da Diego Cortés Velásquez sulle questioni legate al tema della cittadinanza, alle 14 laboratorio ‘Alla scoperta della musica cinese’ - Il Guzheng suonato da Ilenia Fu Wanying, alle 15.30 ‘Parole cucite’ per creare una coperta di tessuti e parole a cura di Silvia Bogani (da 7 anni in su) e 16.30 Luca Bravi in dialogo con Noell Maggini. ‘Sinti e Rom: il racconto di una comunità attraverso l‘arte’. dalle 19 finale a sorpresa.