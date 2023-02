Spada rilancia il Carroccio "Al lavoro per vincere"

Daniele Spada, capogruppo in consiglio comunale, è il nuovo segretario provinciale della Lega. Ha battuto Emilio Paradiso (25 voti a 10) al congresso di ieri mattina all’Art hotel ed è il primo segretario eletto dopo l’ultimo congresso di otto anni fa. Dal 2019 ad oggi la Lega è sempore stata retta da un commissario esterno, adesso invece ha un leader pratese e un direttivo composto da David Carlesi (vice segretario), Letizia Faggi, Gianluca Mingolello, Aurelio Donzella, Silvia Nieri, Alessio Mazzei. A breve verrà riaperta anche una sede in città.

Spada, il primo obiettivo?

"Lavorare con Diletta Bresci e il candidato sindaco Palandri per vincere a Poggio a Caiano. Possiamo farcela".

E in città? Dopo tanti commissari c’è da ricostruire il rapporto con i pratesi.

"Lo scollamento c’è, anche se qui alle politiche la Lega è andata meglio che altrove. Ringrazio il commissario La Grassa per il lavoro svolto. Adesso spero che ci sia una spinta da parte dei militanti, che devono crescere. Voglio allargare la base e ci sono buoni segnali".

Come intende fare?

"Con iniziative e lavoro sul territorio. Dobbiamo incontrare gli attori principali della città. Non abbiamo passato anni facili, dobbiamo farci riscoprire come partito, come interlocutori credibili per il governo di domani".

A proposito, gira un sondaggio sui possibili candidati del centrodestra alle comunali. Silli, Pieri o Gianni Cenni: telefonassero a lei, chi sceglierebbe?

"Ora non posso rispondere... Ci siederemo al tavolo con gli alleati e diremo la nostra. La rosa potrebbe essere anche più ampia. Di sicuro, una volta individuato il candidato, non avremo atteggiamenti personalistici e autolesionistici come quelli di qualche partito quattro anni fa nei confronti della mia candidatiura, atteggiamenti che ci hanno impedito di vincere".

Ora però il nome lo faccia...

"Basta scorrere le cronache".

Cosa deve fare il centrodestra per non ripetere gli errori del 2019?

"Bisogna cominciare subito il confronto, di concerto con i livelli superiori, senza preclusioni e senza unti dal signore".

Che rapporti ha con FdI e FI? "Buoni. Sì al confronto, ma la Lega deve avere il suo peso".

Quale giudizio sulla giunta Biffoni?

"Grandi progetti campati per aria e poca concretezza. Si parla di giungle urbane per un paio di felci su un paio di tetti o dentro uno stanzone, si è stravolta la viabilità per la mobilità dolce. Noi non siamo per la filosofia, pensiamo ai problemi reali della gente".

L.B.