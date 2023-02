Spada o Paradiso: la Lega sceglie il segretario

E’ il giorno della svolta per la Lega a livello provinciale. Dopo anni di commissariamento da oggi il Carroccio pratese avrà un segretario eletto dai militanti. La lotta è a due (non c’è infatti più tempo per presentare altre candidature): da un lato troviamo il capogruppo in Comune, Daniele Spada, dall’altro lo storico militante ed ex consigliere comunale Emilio Paradiso. Al voto sono chiamati 72 ‘grandi elettori’ in rappresentanza di tutta la base. Alle 10 ci sarà la prima votazione: per eleggere il segretario servirà la maggioranza assoluta. Qualora questo non si verifichi allora si passerà alla seconda votazione, dove basterà avere un solo voto in più all’avversario.

Col voto di oggi, inoltre, si concluderà l’esperienza di commissario provinciale di Filippo La Grassa, che fin dal suo insediamento si era posto l’obiettivo di portare a congresso il Carroccio pratese reduce da anni e anni di vari commissariamenti regionali. Stamattina dunque la Lega avrà finalmente un segretario eletto dopo tanti commissari.