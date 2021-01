Prato, 9 gennaio 2021 - Arrestati dalla squadra mobile di Prato due pusher. I due sono accusati di gestire un vasto giro di spaccio. Nell'operazione sono stati sequestrati quasi 750 grammi di cocaina e 80mila euro in contanti. In manette sono finiti un 26enne e un 28enne incensurati, entrambi di nazionalità marocchina, regolari in Italia e residenti il primo a Pistoia, il secondo a Montemurlo dove risulta titolare di una carrozzeria. Su uno dei due pende anche l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Da due settimane i poliziotti dell'Antidroga stavano tenendo d'occhio i due ventenni. Nei giorni scorsi, a Quarrata, una pattuglia in borghese ha intimato l'alt all'auto sulla quale si trovava uno dei due stranieri. Il giovane ha cercato di fuggire e opponendo resistenza, ma alla fine è stato bloccato dagli agenti.

Durante la perquisizione dell'auto sono state trovate alcune dosi si cocaina, gli agenti hanno allora controllato anche l'abitazione del giovane dove sono stati sono stati trovati 5.500 euro in contanti la cui provenienza non è stata giustificata. Dalle indagini i poliziotti sono risaliti ai clienti dello spacciatore che hanno confermato come da oltre un anno si rifornissero dal 26enne. Gli agenti sono poi arrivati al secondo pusher, 28 anni, che era stato visto incontrarsi molte volte con il 26enne arrestato. La carrozzeria del 28enne è stata perquisita e anche lì sono state trovate 263 dosi di cocaina già pronte per lo smercio. Subito dopo è stata controllata anche l'abitazione del 28enne dove è stata trovata altra droga e 72mila euro in contanti nascosti nel sottotetto. Stamani i due spacciatori sono stati arrestai.