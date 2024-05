Spaccio alla luce del sole e degrado

Spaccio alla luce del sole. Continuo via vai di gente, schiamazzi, sporco (bottiglie e spazzatura lasciati ovunque), cani sciolti o legati alle transenne a ore. E’ la protesta che arriva dai residenti di un condominio che si trova all’angolo fra via Strozzi e via Marini. I residenti sono stufi della situazione di degrado che regna sotto le loro finestre e chiedono l’intervento delle forze dell’ordine. "Schiamazzi continui, gente che beve, che rompe le bottiglie e lascia i cocci in mezzo alla strada – spiegano gli abitanti della zona – Lo spaccio avviene alla luce del sole, sotto gli occhi di tutti, dei passanti, delle famiglie con bambini piccoli. E’ una vergogna". I residenti hanno anche immortalato con una serie di fotografie quello che accade sotto le loro finestre (foto accanto) nella speranza che qualcuno intervenga.