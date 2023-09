Spacciavano droga tra Montale e Montemurlo: tre pusher in manette

Prato, 30 settembre 2023 - Tre pusher che spacciavano nelle aree tra Montale e Montemurlo sono finiti in manette. Questo l’esito dell’operazione condotta dai Carabinieri che hanno indagato per episodi che vanno dal gennaio 2021 al luglio di quest’anno. Le indagini, dirette dalla procura di Pistoia, hanno avuto origine da un’attività di osservazione e pedinamento eseguita dai militari di Montale che, a partire dal settembre 2022. Indagini che avevano evidenziato una fiorente attività di spaccio di cocaina ad opera dei tre pusher nei confronti di diversi assuntori, anche giovanissimi, con i quali venivano fissati appuntamenti per la cessione dello stupefacente. I carabinieri hanno dunque eseguito un'ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal gip di Pistoia nei confronti di tre marocchini, tutti residenti nel pratese, responsabili di reati in tema di stupefacenti e di spaccio di cocaina in concorso tra loro. Nei punti di contatto gli spacciatori giungevano anche a bordo di monopattini elettrici con i quali si muovevano agevolmente proprio al fine di evitare eventuali controlli da parte delle forze dell'ordine. I tre sono ora nelle case circondariali di Pistoia e di Prato a disposizione dell'autorità giudiziaria.

