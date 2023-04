Spacciano in piazza Duomo Denunciati

Il contrasto allo spaccio non ha momenti di sosta, neppure durante le festività pasquali. Nel corso del fine settimana i poliziotti della squadra Volante della questura hanno denunciato due persone per possesso di droga destinata allo spaccio. La piazza prescelta era piazza Duomo. E’ qui che alla vigilia di Pasqua gli agenti hanno fermato un 65enne, pregiudicato: l’uomo ha avuto un comportamento intimidatorio verso i poliziotti. Dalla perquisizione sono saltati fuori 20 grammi di hashish e soldi. Poco più tardi, la polizia ha fermato in piazza Duomo un marocchino di 22 anni che alla vista della Volante è fuggito cercando di disfarsi di un involucro, che nascondeva 15 grammi di hashish.