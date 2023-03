Spaccia vicino al circolo: preso

L’altra sera i carabinieri della stazione di Iolo, nel corso di specifici servizi mirati al contrasto della spaccio, hanno arrestato un uomo italiano di 56 anni, pregiudicato e senza fissa dimora che da qualche settimana era ospite in una struttura attigua ad un circolo ricreativo di San Giusto. Alcuni comportamenti dell’uomo avevano destato sospetti negli investigatori, che dopo alcuni accertamenti informativi, sono entrati in azione bloccandolo all’interno del circolo. Addosso, aveva alcune piccole quantità di stupefacente. A quel punto è scattata la perquisizione nei locali che gli erano stati messi a disposizione. I carabinieri hanno trovato tre etti fra marijuana ed hashish, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento che sono stati sequestrati insieme a 120 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.