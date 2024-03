Spaccia sulle scale di un condominio: arrestato pregiudicato

I carabinieri hanno arrestato un altro pusher. Nel corso del fine settimana i militari della tenenza di Montemurlo, nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un marocchina del ‘95, in Italia senza fissa dimora, disoccupato e pregiudicato. Il controllo è partito dalle segnalazioni arrivate dai residenti di un palazzo di via Matteo Degli Organi dove lo straniero è stato spesso notato sulle scale all’interno del condominio mentre era intento a confezionare qualcosa di non meglio definito. Il controllo ha permesso ai militari di verificare che effettivamente la sostanza confezionata era sostanza stupefacente e dunque il marocchino è stato sottoposto anche a perquisizione personale, che ha consentito di trovarlo in possesso di altri 10 grammi di cocaina nonché della somma di 400 euro, ritenuta provento dell’attività illecita di spaccio. Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati e l’uomo arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della tenenza di Montemurlo in attesa di rito direttissimo.