Spaccate in serie Identificati i ladri Scatta la denuncia ma non si trovano

A tradirli sono stati i tatuaggi, estremamente vistosi, che hanno consentito alla polizia di riconoscerli. Il problema adesso sarà rintracciarli. Perché gli uomini delle volanti grazie all’analisi delle immagini della videosorveglianza del bar di via Udine "Dove c’era la Coppe" sono riusciti a risalire all’identità degli autori delle tre spaccate al locale, ma al momento entrambi i ladri risultano irreperibili. La vicenda è quella che tiene ormai banco da una settimana in città, con il bar in zona Obi che è stato preso di mira da due malviventi. Le loro azioni, per tre volte nell’arco di appena sette giorni, sono state riprese in diretta dalle telecamere interne dell’esercizio commerciale e hanno consentito agli agenti di incastrare i ladri, due stranieri senza fissa dimora già noti alle forze dell’ordine per precedenti segnalazioni.

Le ricerche delle ultime 24 ore per arrestare i malviventi e farli processare, però, finora non sono andate a buon fine. Così intanto è scattata la denuncia in stato di irreperibilità per furto aggravato. Una volta rintracciati i due balordi dovranno rispondere delle spaccate ai danni del bar e del furto di tablet, cellulari, generi alimentari e alcolici.

Intanto anche Confcommercio interviene sulla questione sicurezza, raccogliendo l’appello disperato della titolare del bar di via Udine, Justyna Pawlowska, di poter lavorare senza l’incubo di essere derubati di notte.

"L’escalation di furti, spaccate e degrado in centro storico a Prato e nella prima periferia deve essere contrastata con un potenziamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine – spiegano dall’associazione di categoria che si occupa di Prato e Pistoia –. Le attività economiche vengono bersagliate in modo preoccupante e, per conto loro, si impegnano a garantire un presidio che favorisce una percezione di sicurezza per la cittadinanza. Quando però sono loro a finire pesantemente nel mirino, l’unica reazione possibile è incrementare gli interventi".

Confcommercio dà risalto quindi alla richiesta di più sicurezza avanzata dall’attività.

"Gli imprenditori in tutta la città – prosegue Confcommercio –, devono poter chiudere la loro attività alla sera senza il timore che la loro sicurezza fisica e il loro lavoro vengano messi a repentaglio da una situazione che, rapportandosi anche con le città vicine, desta preoccupazione crescente rispetto ad altri contesti. Dobbiamo evitare che questi fenomeni contribuiscano all’esasperazione delle aziende, disincentivando al contempo la fruizione del centro e dei suoi dintorni nelle ore serali, da parte di cittadini e turisti. È una dinamica che richiede un supplemento di sforzo al fine di assicurare una sicurezza autentica, reale e percepita. Ce lo chiedono le aziende e lo chiedono anche i cittadini pratesi".

Sdb