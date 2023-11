Spacca vetrina ma non entra nel locale: preso

Con un tombino spacca la vetrina di una pasticceria, ma non riesce a entrare e scappa. Dopo l’allarme di un passante, il 36 enne marocchino, residente a Prato, è stato rintracciato dalla polizia e denunciato per tentato furto aggravato. È accaduto l’altra notte, in una pasticceria in viale Lavagnini a Firenze. A chiamare il 112, fornendo alla centrale una descrizione del malvivente, è stato un passante che aveva assistito al danneggiamento della vetrina. Il 36enne non riuscendo ad introdursi si è allontanato in bicicletta ma è stato fermato poco dopo.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato perché non è stato colto

nella fragranza di reato.

Il marocchino era stato arrestato già due volte per tentato furto aggravato: la notte tra il 6 e 7 novembre

in via Alamanni, dopo aver spaccato la vetrina di una pasticceria e poi la mattina dell’8 novembre, sorpreso

in un bar in via dell’Albero.

Il giudice aveva disposto l’obbligo di firma a

Prato per il primo caso

che l’aveva visto coinvolto.