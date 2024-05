Spacca vetrata alla Stazione . Denunciato

Ancora controlli, nel fine settimana, nelle zone della movida. Le verifiche hanno riguardato piazza delle Carceri, San Domenico, Mercatale e piazza San Marco e hanno consentito di identificare 100 persone, tra cui due extracomunitari, controllare 30 veicoli, in tre posti di blocco separati, elevando due multe, e di eseguire controlli all’interno di dieci esercizi pubblici frequentati da giovani.

Sempre in tema di prevenzione e controllo del territorio, sabato mattina, la polizia è intervenuta in piazza Stazione in ausilio a una pattuglia dell’Esercito del progetto operazione "Strade Sicure", per la presenza di un uomo in stato di agitazione che stava infrangendo il vetro di un esercizio commerciale all’interno della Stazione. L’uomo è stato bloccato e identificato come un noto pregiudicato di nazionalità marocchina, 42 anni, al quale è stato sequestrato il tondino di ferro utilizzato per infrangere il vetro di una porta. L’uomo è stato denunciato.