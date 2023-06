Sp2, camion vietati sul ponte "Non arrivano i rifornimenti"

Ancora proteste da parte dei residenti dell’alta Valbisenzio per ribadire la necessità e l’urgenza dell’intervento di messa in sicurezza sul ponte lungo la Sp2 che permette l’attraversamento del Carigiola. L’infrastruttura è stata messa a senso unico alternato e limitata al passaggio di automezzi di portata inferiore alle 7.5 tonnellate. Un bel problema per molti residenti che attendono l’arrivo dei camion per i rifornimenti. Il problema si trascina da tempo tanto che l’altro giorno è stato organizzato un sit in di protesta proprio sul ponte lungo la Sp2. I cittadini e diversi rappresentanti di aziende locali sono stati accompagnati, nella loro protesta, dagli esponenti de "La Città per noi" e di Fratelli d’Italia.

"Vogliamo tornare a casa in sicurezza", hanno scritto su uno degli striscioni appeso all’ingresso del ponte.

"Ho segnalazioni da parte di famiglie che con questo limite hanno problemi con l’approvvigionamento di legna e gpl – spiega uno dei promotori della manifestazione, Alessandro Logli – di ditte che non possono lavorare e di gente che ha visto i costi di ristrutturazione dell’abitazione lievitati a causa dei molti viaggi in più per trasportare il materiale con mezzi meno pesanti".

Alla protesta si è unito anche Tommaso Cocci, consigliere provinciale di Fratelli d’Italia. "Ho presentato un’interrogazione sui lavori sul ponte in Provincia – spiega -. Il presidente della Provincia Calamai ha dato risposta dicendo sostanzialmente ’ce ne occuperemo’, ma ad oggi non ci sono né progetti né fondi stanziati per questo progetto".

C.I.