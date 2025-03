SoundSpace, le note di Charles Ives

Torna l’appuntamento con ICAMus SoundSpace, la rassegna a cura del Centro di documentazione sulla musica americana, che ha base nel palazzo della musica in via Santa Trinita: E proprio al Palazzo della musica sabato alle 17.30 ci sarà una visita guidata alla mostra Interpretare Charles Ives (1890-2025) a cura di Aloma Bardi, la direttrice del centro, che espone oltre 200 pezzi tra partiture, libri, incisioni discografiche, iconografia, collezionismo e curiosità, dalle collezioni di ICAMus. Al termine della visita Beniamino Iozzelli (nella foto) condividerà la propria esperienza di interprete che sta sfidando le complessità della pagina ivesiana, eseguendo un’anteprima di estratti dalla Sonata, monumento pianistico di massimo impegno e rara inclusione nei programmi concertistici internazionali, e Homage to Ives, un manoscritto inedito di Jerome N. Margolis scritto nel 1941. La visita e il concerto sono a ingresso libero. Da un’idea del musicologo e pianista Paolo Somigli, il progetto SoundSpace si rivolge non solo agli esperti, musicisti e musicologi, a insegnanti, studenti e allievi, ma anche al pubblico generale degli appassionati: un’opportunità per conoscere i compositori americani, con partecipazione diretta alle loro opere in uno spazio intimamente popolato dalle loro fonti musicali, dalla loro iconografia, dalla loro presenza.