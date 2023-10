Sounds on Friday. Viaccia: oltre i confini del jazz

Un novembre in Jazz al Circolo La Libertà del 1945 di Viaccia (via Pistoiese 659) con quattro appuntamenti a partire dal 3 novembre (inizio alle 21,30) ogni venerdì sera. E’ la consueta rassegna "Sounds on Friday - ai confini del jazz" che si distingue per il consenso confermato dal pubblico e per la sua longevità: siamo alla XVIII edizione che conta ben due appuntamenti all’anno. Merito di un tandem formato dalla direzione artistica di Carlotta Vettori, flautista, e dalla esperienza organizzativa di Franco Falci presidente del Circolo Arci di Viaccia. “

"Ai confini del jazz - dice Carlotta Vettori- sottintende sia la presenza di artisti con progetti originali, molti inediti, sia l’offerta variegata di generi e suggestioni. Anche in questa edizione autunnale proporremo quattro appuntamenti di grande qualità diversi tra loro, che spero possano confermare ancora una volta il calore del pubblico che finora ci ha seguito con entusiasmo". Franco Falci sottolinea la specificità dell’impegno per la doppia opzione annuale che promuove musica in periferia grazie al patrocinio del Comune e al contributo di sponsor "fedeli" (Pasticceria Peruzzi, Vivaio Gheri, Immobiliare Vignali): fondamentale lo storico supporto di Kostelia, azienda leader nel settore della logistica.

Il primo appuntamento sarà appunto venerdì 3 con Matteo Addabbo Organ Trio col progetto discografico "L’asino che vola": si spazia dall’hard bop più classico al nu-groove funk. Venerdì 10 novembre toccherà a Conversas Brasileira, compagine di recente formazione all’insegna della samba e della bossanova. Venerdì 17 sarà la volta di Nico Gori Young Lions Quartett con atmosfere della tradizione jazzistica americana. Gran finale venerdì 24 novembre con Franco Santarnecchi Waves Orchestra che si presenta a questa rassegna del Sounds con undici elementi di estrazione musicale diversa, tutti musicisti affermati ma anche giovani promesse della scena jazz. Prenotazioni: Francesca. 349 2321388

Goffredo Gori