Sottopasso via Ciulli, riapertura più vicina

Potrebbe riaprire entro l’autunno di quest’anno il sottopasso di via Ciulli. Dopo il dissequestro da parte della Corte d’Appello di Firenze risalente allo scorso maggio, la giunta Biffoni si era data come obiettivo di riaprire l’infrastruttura per settembre. Al di là dello stato d’incuria in cui dodici anni di chiusura avevano ridotto il sottopasso, la sensazione di municipale e dei tecnici di Consiag Servizi era quella che potessero bastare circa 50.000 euro per ripristinare l’infrastruttura che collega Narnali e Galciana. E invece i conti non sono affatto questi. Ulteriori approfondimenti tecnici e l’assegnazione di uno studio di fattibilità progettuale hanno portato a scoprire la necessità di investire oltre 200.000 euro nel sottopasso. La cifra però non era stata assolutamente prevista nel bilancio comunale e quindi si è resa necessaria una variazione che inevitabilmente ha prolungato i tempi di riapertura dell’infrastruttura. Ieri però c’è stata la svolta con l’approvazione del progetto definitivo da parte della giunta. Il sottopasso, quindi, adesso ha sia la dotazione economica per i lavori di ripristino che un progetto di massima di intervento. Adesso servirà la stesura del progetto esecutivo e poi la gara.

"Questi soldi nessuno li aveva messi in preventivo – ricorda il sindaco Biffoni –. E quindi si è reso necessario reperirli fra le more del bilancio, dovendo rinunciare a qualcos’altro. Una volta trovata la quadratura economica siamo passati al progetto definitivo, che traccia la strada verso la riapertura del sottopasso. L’obiettivo è di riaprirlo il prima possibile, diciamo che la speranza è di farlo per l’autunno. L’auspicio è quello che la gara fili liscia e che non ci siano intoppi in fase di cantiere. Purtroppo in tanti anni di amministrazione ci siamo abituati a vedere ogni tipo di inconveniente, ma possiamo dare la nostra parola ai cittadini che la riapertura del sottopasso rappresenta una priorità per il Comune". Entrando nel dettaglio progettuale, in via Ciulli sarà necessario sia il ripristino delle pompe idrauliche, ormai ferme da troppi anni, che il rifacimento del manto stradale. Il progetto coinvolgerà anche la conferenza dei servizi a cui parteciperanno Ferrovie dello Stato e il Genio Civile. Meno complicata sarà invece la parte relativa al ripristino del verde. Da ricordare, infine, che il protrarsi della partenza dei lavori in via Ciulli è stato dettato anche dai ritardi nella realizzazione della cassa d’espansione a servizio dell’ospedale Santo Stefano. Sdb