Sottopasso via Ciulli, ancora ritardi Riapertura al traffico solo nel 2024

Se la vicenda giudiziaria, a quasi 13 anni di distanza dalla tragedia avvenuta nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 2010 in cui persero la vita tre donne cinesi, è giunta alla conclusione con l’assoluzione in appello dell’ex dirigente del Comune, Lorenzo Frasconi, la riapertura del sottopasso di via Ciulli appare ancora in salita. Tutto è legato alla conclusione dei lavori da parte dell’Asl Toscana Centro per la realizzazione della cassa d’espansione vicino all’ospedale Santo Stefano, opera ritenuta dalla magistratura indispensabile per poter procedere con la riapertura in sicurezza del sottopasso. Solo così, infatti, secondo i tecnici, si metteranno in sicurezza il Vella e il torrente Iolo, e di conseguenza il sottopassaggio, in caso di bombe d’acqua. Parliamo di una infrastruttura da 25mila metri cubi di capienza e da 20mila metri quadrati di estensione. I lavori alla cassa d’espansione sono ancora in corso e così anche l’iter del Comune per i lavori al sottopasso ha subìto un rallentamento, visto che le opere di manutenzione straordinaria dovranno terminare in concomitanza con la fine del cantiere alla cassa d’espansione per evitare di dover poi intervenire una seconda volta a distanza di pochi mesi. Le speranze di vedere riaperto il sottopasso già nel 2023 sono quindi poche, mentre molto più probabilmente tutto slitterà a inizio 2024.

Da parte del Comune è in corso la conferenza dei servizi sul progetto, che dovrebbe terminare verso i primi di maggio. Se le prescrizioni non saranno eccessive, allora l’amministrazione comunale potrà procedere con l’approvazione del progetto esecutivo (quello definitivo è stato già approvato a fine febbraio) e subito dopo con la gara d’appalto. La speranza è di partire con il cantiere di manutenzione dal costo di 200.000 euro già a luglio, augurandosi che l’iter per la cassa d’espansione proceda spedito a sua volta.

I fondi giovedì scorso sono stati inseriti dalla giunta Biffoni nel bilancio di previsione 2023, fra le critiche dell’opposizione per i ritardi. Una volta partito il cantiere serviranno alcuni mesi di lavori, ipotizzando la riapertura per gennaiofebbraio 2024. Cosa è previsto? Riqualificazione stradale ed edilizia, sostituzione della rete elettrica, smontaggio delle pompe attuali, installazione del sistema di segnalazione semaforica e rilevazione allagamenti, nuovo impianto di sollevamento e nuovo gruppo elettrogeno.

