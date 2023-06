Sottopasso di via Ciulli avanti piano La riapertura slitta a marzo 2024 "Dobbiamo intitolarlo alle vittime"

Il 27 agosto 2022 la conclusione dei lavori alla cassa d’espansione nell’area ospedaliera di Galciana, nell’ottobre 2022 la riapertura del sottopasso di via Ciulli. Erano questi i tempi annunciati dall’Asl e dal Comune per la conclusione di due opere cruciali (e strettamente connesse fra loro) per i quartieri di Narnali, Viaccia e Galciana: da un lato la cassa d’espansione propedeutica alla nuova palazzina del Santo Stefano, dall’altro la messa in sicurezza e il ripristino del sottopasso di via Ciulli chiuso dall’ottobre 2010 a seguito della tragica morte di tre donne cinesi. Eppure durante l’ultima seduta congiunta delle commissioni ambiente e mobilità, nella la quale è emersa la proposta di intitolarlo alle vittime, il direttore dei lavori David Malossi, l’assessore Cristina Sanzò e il presidente della commissione comunale 4 Maurizio Calussi hanno annunciato che "non ci sono ritardi sulle opere". Anzi, che le informazioni di stampa uscite negli ultimi mesi non erano corrette e che serviva quindi "ripristinare la verità". Peccato però che gli annunci dati dai rispettivi enti parlassero di tempistiche ben differenti. L’Asl il 14 marzo 2022 annunciò la partenza dei lavori alla cassa d’espansione a Galciana, specificando che sarebbero finiti in quattro mesi, salvo dopo poco correggere il tiro e individuare nel 27 agosto 2022 la data di fine cantiere. Oggi si scopre che quei lavori sono ancora in corso e quindi in ritardo quasi di un anno rispetto al cronoprogramma inizialmente annunciato. Non solo. Per arrivare all’ultimazione serve almeno un altro mese fra "conclusione degli scavi, cablaggio e organi meccanici".

"C’è stato da gestire il sito di deposito delle terre di scavo, che è stato svincolato dall’Arpat solo venti giorni fa" annuncia Malossi. Fatto sta che, burocrazia o no, siamo ben oltre i quattro mesi previsti. Le cose non vanno meglio se si guarda a via Ciulli, dove l’assessore Cristina Sanzò parla di "estrema concretezza da parte dell’amministrazione comunale". Anche in questo caso ripercorrere le tappe della vicenda può essere utile. Dopo il dissequestro da parte della magistratura del sottopasso, il sindaco Biffoni il 16 maggio 2022 annunciò la prospettiva di riaprire tutto per ottobre 2022. Una data che poi negli annunci del Comune è slittata a fine 2023, e che da ieri va di nuovo riaggiornata: marzo 2024.

"Tutto l’iter sta procedendo secondo le tempistiche che ci eravamo dati", ha aggiunto Sanzò. Evidentemente un anno e mezzo di ritardo rispetto al cronoprogramma iniziale è rappresenta uno slittamento non eccessivo per l’amministrazione. Entrando nel dettaglio dell’iter, entro fine mese ci sarà l’approvazione del progetto esecutivo, fra luglio e agosto si terrà la gara, a settembre scoccherà l’ora di assegnazione e inizio dell’appalto. A seguire i lavori di risanamento dell’asfalto, nuove griglie per la raccolta dell’acqua piovana, restyling della ringhiera pedonale, imbiancatura, ripristino della segnaletica e sistemazione del calcestruzzo nei punti in cui è ceduto. A gennaio 2024 ci saranno i collaudi e salvo ulteriori sorprese per marzo 2024 si arriverà alla riapertura.

"Siamo di fronte a una storia infinita che spero arrivi presto a conclusione – commenta la consigliera comunale Pd, Martina Guerrini –. Mi auguro che a questo punto si parli di date certe. Voglio però sottolineare anche come l’intervento complessivo vada a mettere in sicurezza un’ampia area della città". Da parte del consigliere Pd Marco Wong è invece arrivato l’invito a "intitolare una delle due opere alla memoria delle tre donne scomparse". Invito accolto.

Stefano De Biase