Allagamenti a Prato, chiusi due sottopassi sulla Declassata

Prato, 21 ottobre 2023 – Forti piogge anche nel pratese e qualche disagio alla circolazione. Due sottopassi sulla Declassata sono chiusi al traffico in direzione dell’innesto con la statale 716 nel territorio comunale di Prato. Sono quelli di Pratilia e della Questura.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.