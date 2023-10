"Sottopassi allagati, il Soccorso è un rischio"

"A fronte di un temporale non particolarmente intenso, Prato è andata in tilt, con i soliti sottopassi allagati e chiusi al traffico", attacca la capogruppo del Movimento 5 Stelle Silvia La Vita. "Che cosa potrebbe succedere in caso di evento particolarmente estremo? Serve manutenzione, ma qualcuno ha mai visto operai di Publiacqua pulire caditoie, in particolare prima dell’arrivo delle piogge autunnali? Eppure da anni ripetiamo al Pd di smetterla di investire in grandi opere e grandi contenitori vuoti ma di concentrare risorse ed energie nella manutenzione ordinaria". Fa eco il collega di partito Carmine Maioriello (nella foto): "Sottopassi che vengono sistematicamente chiusi perché si allagano, caditoie e tombini ostruiti per mancanza di manutenzione, circolazione in tilt. Nonostante i numerosi atti l’aamministrazione non riesce a trovare soluzioni per risolvere definitivamente il problema e inoltre spinge per realizzare il faraonico sottopasso al Soccorso – chiude Maioriello –. Non oso immaginare cosa potrà accadere al traffico in caso di improvvisi e violenti acquazzoni".

Duro anche Aldo Milone candidato sindaco per Prato libera e sicura: "Spero che la chiusura del sottopasso di Pratilia, dell’ospedale, a seguito di una normale pioggia, possa far cambiare idea al sindaco Biffoni circa la costruzione del sottopasso al Soccorso. Parliamo di sottopassi lunghi pochi metri e non 900 come quello del Soccorso".