Sotto questo cielo: gli incontri di Quasar

In Lazzerini due incontri per avvicinarsi all’affascinante mondo del cielo e delle stelle, curate dall’associazione astronomica Quasar. Si comincia domani alle 21 con "Le cosmologie degli antichi" insieme al professor Lorenzo Brandi, astronomo. Il cielo e i suoi misteriosi movimenti hanno sempre interessato l’uomo di ogni tempo. Un viaggio affascinante che trova le proprie radici nel passato in cui le osservazioni degli astri erano dettate dalla necessità di proteggersi dagli animali pericolosi e per la programmazione delle attività agricole. Un percorso evolutivo che ha visto gli astri passare dall’essere considerati come dei, attraverso le intuizioni dei gli antichi greci e dei popoli di cui sussistono fonti storiche, fino alle più moderne ipotesi sulla formazione ed evoluzione dell’Universo man mano che la tecnologia ha reso possibili nuove entusiasmanti scoperte. Il secondo appuntamento "Le donne del cielo" con Monica Menzogni, astrofila, presidente di Quasar sarà venerdi 19 maggio alle 21. Da un passato che le vedeva inadatte a studi scientifici, relegate spesso a funzioni secondarie, oggi le donne hanno rotto secoli di pregiudizi ottenendo successi e ruoli un tempo ritenuti impensabili. Margherita Hack, Fabiola Gianotti, Samantha Cristoforetti ne sono alcuni esempi. Sono molte le donne che hanno dato grandi contributi al progresso scientifico in ambito astronomico, nomi che spesso sono rimasti sepolti nello spazio interstellare senza brillare come meriterebbero. In questa serata conosceremo, tra le altre, le antiche sacerdotesse della Luna, Ipazia d’Alessandria, Caroline Herschel, il meraviglioso “harem di Pikering” di cui fanno parte Henrietta Leavitt, l’astronoma che ha intuito per prima il metodo per calcolare le distanze delle stelle, Anne Cannon, Cecilia Payne (foto) che ha aperto la strada all’uso della spettrografia stellare.