Sotto le stelle del jazz Tre serate nel chiostro

Inizia stasera Sotto le stelle del jazz, rassegna a cura di Associazione Oblò Sala Prove con la direzione artistica di Marco De Cotiis: tre serate di ottima musica al Chiostro di San Domenico dalle 21.30. Sul palco, per il primo concerto, Elisa Mini Trio, gruppo nato nel 2014 come omaggio alla cantante Anita O’Day e ai suoi più grandi successi degli anni ‘50-’60. Elisa Mini (foto) è accompagnata al piano da Andrea Garibaldi, giovane talento toscano, e Nino Pellegrini al contrabbasso, special guest il sassofonista Achille Succi. Domani tocca al Michele Marini OrganicTrio composto da Michele Marini sax soprano, contralto e clarinetto, Lorenzo Frati hammond, feat Andrea Melani alla batteria. Guests della serata al sax tenore Tommaso Mannelli e Marco De Cotiis. Gli elementi della tavolozza sonora, articolata sapientemente dall’ensemble, riescono a descrivere paesaggi, ambientazioni immaginate che restituiscono forza, vigore ed emozione all’ascoltatore. La rassegna si concluderà venerdì 7 luglio con Easy to Love tributo a Massimo Urban Mauro Avanzini sax contralto, Alessandro Lanzoni pianoforte, Gabriele Evangelista contrabbasso e Walter Paoli batteria - nato appositamente per Sotto le Stelle del Jazz A trent’anni dalla prematura scomparsa di quello che è stato forse uno dei più grandi talenti jazz italiani, ripropongono la magia dell’album Easy to Love, uscito nel 1987. In quella session ad accompagnare Massimo Urbani c’erano Luca Flores al piano, Furio Di Castri al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria.