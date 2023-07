"Sosterremo la scuola L’Ottava nota"

Il Comune di Poggio a Caiano sosterrà la scuola di musica "L’Ottava Nota" nel reperimento degli spazi necessari all’attività didattica. Si chiude la polemica fra opposizione e maggioranza, esplosa in consiglio dopo la presentazione di una mozione di Johannes Tasselli.

"Due giorni fa – spiega il sindaco Riccardo Palandri - ho telefonato al suo presidente Andrea Tasselli e ho detto che cercherò, come amministrazione, di dare una mano alla scuola di musica per gli spazi di cui necessita. Quello che non abbiamo compreso è stata la modalità adottata dalla minoranza di portare la mozione in consiglio e andare, quindi, a votazione. Questo è ciò che ha contestato Diletta Bresci e che ha visto l’appoggio di tutta la maggioranza. Detto questo, sottolineo che non c’è nessuna preclusione contro la scuola di musica". "Ci stiamo impegnando – aggiunge il vicesindaco Bresci – a trovare una soluzione". Fiducioso il presidente della scuola di musica Andrea Tasselli che spiega: "Ho piena fiducia nella nuova amministrazione e aspettiamo le loro proposte. La questione è vero, è nata nella scorsa legislatura: come scuola abbiamo circa 220 studenti e il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Mazzei ci aveva informati che le aule sarebbero state disponibili solo dalle 18.30. Questo orario, rispetto a quando l’attività iniziava dalle 16.30, è un problema: i docenti potrebbero lavorare solo per 2 ore, dalle 18.30 alle 20.30 e non sarebbe più conveniente, né per loro né per gli allievi. Questa scuola è una bella realtà, è la seconda nella provincia, dopo la Verdi di Prato, per numero di alunni".

Gli allievi della scuola di musica "L’Ottava Nota" arrivano anche dai comuni limitrofi. Il sogno da realizzare rimane quello di una sede vera e propria con le aule per le prove e la sala concerti.

M.S.Q.