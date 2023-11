Sostenibilità e ambiente, premio ai neolaureati

PRATO

Al via la prima edizione del Premio di studio Rotary Club Prato per l’Ambiente. Il concorso ha la finalità di premiare neolaureti magistrali dell’Università degli Studi di Firenze, residenti nella provincia di Prato, che abbiano affrontato nel proprio elaborato di tesi tematiche di carattere ambientale, in un’ottica di ecosostenibilità, di cultura del recupero e del riciclo, di economia circolare e cura delle risorse non riproducibili.L’iniziativa è stata presentata ieri al Pin da Leonardo Farsetti, presidente Rotary Club Prato; Guido Giovannelli, vice-presidente Rotary Club Prato e Daniela Toccafondi, Presidente del Pin. Presenti anche Claudio Barbarisi (prossimo presidente Rotary) e Simone Monaco (socio Rotary).

Il premio si inserisce con coerenza all’interno delle linee di azione del Rotary International e nel solco della tradizione imprenditoriale della città di Prato di valorizzazione di attività di ricerca e imprenditoriali con una marcata attenzione al territorio ed al suo ecosistema.

Possono concorrere al premio di 5000 euro tutti i laureati in possesso dei seguenti requisiti: titolo di laurea magistrale tra quelli attivati dall’Università di Firenze in qualsiasi settore disciplinare; la tesi di laurea dovrà essere discussa nell’intervallo di tempo che va dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023; la valutazione finale della tesi deve essere maggiore o uguale a 100110; i candidati devono essere residenti in un Comune della provincia di Prato, al momento della laurea. Il bando è sostenuto dal Rotary Prato ed il Pin ne cura la selezione delle domande e tutti gli aspetti amministrativi.

"Siamo felici di essere partner del progetto – ha dichiarato Daniela Toccafondi, presidente Pin – L’ambiente è un tema importantissimo e attualissimo che si lega anche alla tradizione della nostra città; il Pin, come centro di servizi al supporto del territorio, svolge importanti attività di ricerca e di formazione che vanno in questa direzione e siamo contenti che da oggi ci sia anche un premio di laurea dedicato".

L’idea, spiega Leonardo Farsetti, presidente Rotary Prato, "ha preso spunto dalle linee di azioni del Rotary International: abbiamo pensato subito di fare squadra con una realtà di eccellenza del nostro territorio come il Pin al fine di proporre una borsa di studio con temi ambientali". Tutti gli interessati possono presentare domanda entro il 31 gennaio 2024; bando e modulistica sono disponibili sul sito del PIN alla pagina https:www.pin.unifi.itpremio-rotary-prato