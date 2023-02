"Sostegno non scontato senza un progetto di tutti"

"Il sondaggio di cui si parla da giorni in città non l’ho commissionato io, mentre ne ho promossi altri in passato, cosa che faccio a cadenza regolare perché voglio sapere se sto lavorando bene. I dati emersi dai sondaggi in mio possesso sono stimolanti, per certi versi devastanti e li tirerò fuori al momento giusto. D’altronde io la politica l’ho sempre fatta scientificamente: se non avessi avuto i numeri non mi sarei mai candidato a parlamentare nel 2018".

Nello scenario verso le amministrative 2024 irrompe il sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli. Lo fa mentre è ospite a Tv Prato, nella trasmissione "Prima di tutto", smarcandosi dal sondaggio che gira in questi giorni sul toto-candidato del centrodestra che vedeva emergere i nomi dello stesso Silli, di Gianni Cenni e di Rita Pieri. Ma al contempo lanciando anche un monito agli alleati: "Il mio supporto non è scontato".

Silli arriva a questa affermazione al termine di un ragionamento complessivo su quanto sta accadendo nel centrodestra verso la scelta del candidato sindaco. "A Prato si vince se facciamo bene politica, ma non è scontato, perché purtroppo in passato sono stati fatti enormi errori, basta guardare il caso di Carmignano – dice il sottosegretario –. Si vince se non ci sono fughe in avanti e se le persone che si sentono già la candidatura in pectore si siedono intorno a un tavolo, costruiscono una visione comune di città e si assicurano la fiducia dei partiti. In questo modo avremmo sindaco e governo di centrodestra, parlamentari e un esponente di governo tutti della stessa parte politica. Bisogna però evitare le fughe in avanti, senza condividere niente con i leader partito, altrimenti si rischia di farsi del male". Silli quindi chiarisce che "solo insieme si vince".

"Il mio supporto ci sarà solo a fronte di un progetto condiviso – conclude –. Se invece non mi verrà chiesto niente allora farò scelte diverse".

re.po.