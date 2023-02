Sostegno a Bonaccini Raccolta consensi in centro storico

Anche la mozione provinciale di Stefano Bonaccini questo pomeriggio sarà in centro storico per raccogliere consensi intorno alla figura del presidente della Regione Emilia Romagna, candidato alla segreteria nazionale del Pd. Gli esponenti della mozione saranno presenti al banchino allestito dal partito. Poi ci saranno altre due iniziative la prossima settimana. La prima è fissata per martedì 21 febbraio alle 21.15 quando alla Sala Banti a Montemurlo arriverà Pina Picierno, eurodeputata del Pd ma soprattutto vicepresidente del Parlamento Europeo. Il giorno dopo, al circolo La Spola d’Oro, la mozione Bonaccini ha organizzato una cena alla presenza di Valentina Mercanti, l’altra candidata alla segreteria regionale del Pd in contrapposizione a Emiliano Fossi, sostenuto dalla mozione Schlein. L’iniziativa vuole raccogliere consensi intorno a Bonaccini anche nei comuni della Vallata.