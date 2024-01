Sosta selvaggia e degrado. Ecco quattro vigili in più

Quattro vigili in più, assunti per un anno, con il compito di presidiare, a rotazione, alcune delle strade più problematiche della città. E’ il progetto a cui sta lavorando la polizia municipale dopo che il Comune ha vinto un bando del ministero dell’Interno dedicato appunto alla sicurezza urbana, un progetto che prima di diventare operativo dovrà ricevere il via libera della prefettura. Il Comune ha ottenuto intanto 177mila euro per assumere quattro nuovi vigili per un anno, con lo scopo di impiegarli sul territorio con servizi di prossimità, ovvero per combattere degrado, sosta selvaggia e microcriminalità. Non sono certo grandi numeri, ma presidiare a rotazione, per diverse ore del giorno, viale della Repubblica, via Filzi, via Valentini, viale Montegrappa e magari piazza San Marco e via Mazzini, dove le polemiche per il degrado sono recenti, può servire da deterrente e per dare un segnale.

L’elenco delle strade sarà ufficiale una volta completato il lavoro della polizia municipale e quando ci sarà il via libera del prefetto, ma si può già dire che viale della Repubblica sarà una delle strade che riceverà maggiore attenzione. Se dopo il riassetto la sosta selvaggia non è diminuita, a diminuire eccome, invece, è stato lo spazio a disposizione degli automobilisti, così davanti al Buzzi ci sono code perenni. L’altro fronte caldo è via Filzi, dove bisognerà intervenire per ridurre il degrado, mentre in via Valentini il problema sono ancora le auto in sosta vietata: si procede spesso su una sola corsia. L’arrivo sulle strade dei vigili è previsto per maggio-giugno.