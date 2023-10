Sosta selvaggia e pochi controlli: tutti in coda su una sola corsia. E’ caos traffico

Prato, 20 ottobre 2023 – La pioggia non aiuta la viabilità e questo è un dato di fatto assodato. A Prato però la annulla o quasi. Due giorni di brutto tempo e sulle strade è stato l’inferno. Il traffico non scorre e non solo nei punti nevralgici e ormai tristemente noti come il nodo del Soccorso, non scorre nemmeno nelle altre strade principali. Declassata, tangenziale, via Valentini, viale della Repubblica, viale Montegrappa, piazza Europa: imbuti che rendono davvero difficile la vita agli automobilisti. Mercoledì pomeriggio per arrivare da via Zarini a piazza Ciardi, meno di 3 chilometri, ci sono voluti 25 minuti tra code, rallentamenti e non solo.

Uno dei principali fattori del traffico a chilometri zero, nel senso che si sta fermi, oltre al fatto che la larghezza di alcune strade è stata sacrificata per i maxi marciapiedi, è anche l’inciviltà al volante. Le auto parcheggiate in doppia fila sono una costante in via Valentini e transitare davanti al Buzzi, in viale della Repubblica, è diventato un in cubo a diverse ore del giorno, non solo quando entrano ed escono i ragazzi. Si formano rallentamenti che in caso di traffico intenso diventano veri e propri blocchi stradali. Quando piove il caos è servito: sono giorni da bollino nero per Prato. In strada si riversano molte più auto, anche di coloro che solitamente si spostano con mezzi alternativi. Insomma è il delirio. Le file sono costanti e rendono davvero snervante spostarsi da una parte all’altra della città.

Eppure sembra che agli automobilisti non importi granché: un colpo alla doppia freccia e via l’auto in doppia fila magari per andare a prendere il caffè. Così non è sostenibile: se il buon senso non è, evidentemente, sufficiente allora servono maggiori controlli: di mezzo c’è la sicurezza stradale, c’è la circolazione. Ci sono regole da rispettare. Perché, ad esempio, la sosta selvaggia in via Valentini è tollerata da anni anche se riduce la strada ad una sola corsia? E vicino a piazza Europa? Con lo snodo voluto dal Comune, anche una sola auto in divieto di sosta può rallentare tutti eccome.

È di alcuni giorni fa la notizia della donna incinta di nove mesi multata per la pulizia strade perché non è riuscita a spostare l’auto con la batteria a terra. Ecco, si sanziona chi magari è solo sfortunato e invece davanti al Prato City si può parcheggiare letteralmente in mezzo alla strada da anni. Non è giusto.