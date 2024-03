Sos violenza sulle donne. Ancora in crescita le denunce. Ma anche le richieste d’aiuto

"Mi dispiace, forse vi faccio solo perdere tempo". E invece niente forse, perché quel tempo è prezioso, può salvare una vita: lo sanno bene le operatrici della Nara che, quando guardano negli occhi le donne decise a uscire dal tunnel la violenza, si sentono spesso ripetere quella frase. Gli ultimi numeri sono un nuovo campanello d’allarme: 480 donne seguite l’anno scorso, una trentina in più rispetto al 2022 e una si quattro fra loro è stata a rischio vita. Donne che si mettono a nudo, che si raccontano e decidono di farlo quando si infrange l’asticella della sopportazione che le teneva in silenzio. "Perché il maltrattamento è abitudine, ma la parola è la più grande cura", insiste la presidente Francesca Ranaldi (foto). Altri numeri li ha messi in fila Flora Leoni, assessora alla polizia municipale che tratta anche i casi di ‘codice rosso’, lo scudo antiviolenza nato nel 2019: quasi 200 nel 2023. E i primi mesi del 2024 registrano un lieve incremento rispetto allo stesso periodo del 2023. Sono più le straniere che denunciano e rientrano nelle casistiche da ‘codice rosso’, ma sono in maggioranza le italiane quelle prese in carico dalla Nara (60%). "Per effetto di nuova consapevolezza – riprende Ranaldi – la convivenza con violenze e maltrattamenti non dura più di 5 anni". L’utente presa in carico oscilla fra i 40 ai 50 anni e un altro campanello d’allarme suona sui minori che assistono a violenza, 500 quelli seguiti dalla Nara. La storia del centro sarà protagonista del reading "La Nara tessitrice di relazioni e valori femministi", domani alle 21 al Beste Hub (tutto esaurito): un omaggio alla figura di Nara Marconi che si batté per i diritti delle donne. Diritti che passano anche dalle pari opportunità nei luoghi di lavoro. Una novità è la legge regionale sulla certificazione della parità di genere frutto di un importante lavoro portato avanti in commissione 2 dalla presidente Ilaria Bugetti, consigliera regionale Pd. In Toscana 400 aziende hanno questa certificazione, a Prato 16 l’hanno ottenuta a Prato (agenzie interinali) e tre realtà del distretto stanno per averla. "Previsti incentivi per chi abbraccia questo percorso", dice Bugetti. Infine, le scuole. Sull’onda emotiva del femminicidio di Giulia Cecchettin, rilevano da La Nara, si percepisce uno sguardo diverso nei giovani. E allora tanta opera di sensibilizzazione, dando un calcio a luoghi comuni come quello che vede nelle materie scientifiche una prerogativa maschile. Se ne parla oggi al liceo Copernico, dalle 10, durante l’incontro organizzato dalla Provincia "Di pari passo. Stem e contrasto agli stereotipi di genere nella scuola".

Maria Lardara