Sorseggiare un thè ascoltando le storie di Zipoli e Clara Calamai

Tempo d’autunno, tempo di un buon thè in compagnia di amici. Anche quest’anno l’edizione pratese del settimanale Toscana Oggi propone ai propri abbonati di ritrovarsi una volta al mese per passare un pomeriggio insieme sorseggiando un thè e ascoltando interessanti relazioni tenute da ospiti d’eccezione. Gli incontri si terranno nel complesso di San Domenico, al primo piano del museo che sarà allestito come se fosse una elegante sala da thè. I partecipanti saranno serviti dagli studenti dell’Istituto alberghiero Datini e potranno assaggiare ogni volta golosità preparate per l’occasione. La formula, tanto amata dai lettori e dalle lettrici del settimanale, rimane dunque invariata: ad ogni incontro parlerà un ospite che proporrà un tema originale dal taglio culturale. L’iniziativa si tiene il terzo mercoledì del mese alle 16. Si comincia domani. Ospite sarà Gabriele Giacomelli, organista e musicologo pratese, che parlerà di Domenico Zipoli, gesuita originario di Prato, vissuto fra il ‘600 e il ‘700 che fu missionario in America Latina. A dicembre, il 20, l’ospite sarà Federico Berti, giornalista televisivo e della Nazione di Prato, esperto di cinema. Con lui si parlerà di Clara Calamai, la grande diva a 25 anni dalla morte, dei celebri registi pratesi.