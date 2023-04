Sorpreso mentre ruba Arrestato dalla polizia

Tenta un furto e finisce in manette. Intorno alle 3,30 di notte in via Arcangeli, gli agenti di una Volante della Polizia hanno arrestato un 28enne nigeriano che, dopo aver rotto il finestrino di una vettura, è entrato nell’abitacolo. Perquisito dagli agenti e riconosciuto per altri reati, era sottoposto all’obbligo di firma, è stato trovato in possesso di un coltellino multiuso e di documenti il cui furto era stato denunciato nei giorni scorsi dai proprietari. L’uomo accompagnato in Questura è stato arrestato in flagranza di reato di furto aggravato, ricettazione e denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere.

L‘attività di controllo del territorio si inquadra nel progetto di intensificazione dei controlli iniziato nei mesi scorsi e predisposta dal Questore Giuseppe Cannizzaro. In particolare è stata aumentata la vigilanza verso le aree urbane, come appunto via Arcangeli e le zone adiacenti considerate a rischio, che vedono la pianificazione con cadenza assidua di servizi straordinari di controllo del territorio sia durante le ore del giorno sia in orario serale con l’ausilio di equipaggi del reparto prevenzione crimine ed in quelli notturni da parte della squadra volante, impegnata nell’ordinaria attività di controllo del territorio, che viene principalmente indirizzata verso i punti dove sono maggiori le segnalazioni ed i riscontri della presenza di frequentatori poco raccomandabili e traffici illeciti. L’attività disposta dal questore si concentra sia nelle aree del centro cittadino, centro storico in particolare, che in quelle periferiche ad alta densità residenziale, soprattutto negli orari serali.