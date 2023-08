Sorpresi a rubare in casa Arrestati mentre fuggono

I topi di appartamento sono finiti nella trappola dei carabinieri della stazione di Jolo. E’ successo nella tarda serata di martedì quando, allertati dalle segnalazioni di alcuni condomini di uno stabile di via delle Scuole Vecchie, che avevano udito dei rumori provenire da un appartamento, i militari hanno raggiunto rapidamente la casa interessata. E quando la pattuglia con i militari si è fermata davanti all’abitazione di via delle Scuole Vecchie ha notato che tre uomini si stavano calando dalla finestra dell’edificio. I malviventi, vistosi scoperti, hanno tentato di darsi alla fuga, spintonando e sgomitando i carabinieri sopraggiunti. Per due di loro la fuga è finita subito: infatti sono stati fermati dai militari, mentre il terzo è riuscito ad allontanarsi e a far perdere le tracce.

I due uomini, di origine albanese, entrambi di 30 anni circa, clandestini e con precedenti, sono stati trovati in possesso, nascosti tra gli indumenti indossati, della somma in contanti di euro 500 e 400 yuan. Tra la refurtiva anche monili in oro, trafugati poco prima dall’abitazione nella quale si erano introdotti e che avevano messo a soqquadro. Quando sono stati bloccati dai carabinieri di Jolo avevano in mano un cacciavite ed un piede di porco ed entrambi indossavano guanti da giardinaggio per non lasciare le proprie impronte sul luogo del furto. I due albanesi sono stati arrestati per furto in abitazione, mentre la refurtiva e gli arnesi da scasso venivano sequestrati. Gli arrestati sono stati trattenuti nella camera di sicurezza della stazione carabinieri di Prato. Il giudice ha convalidato l’arresto con la misura dell’obbligo di firma.

Intanto nella notte scorsa, intorno alle 3.15, la polizia di Stato ha denunciato un cinese colto in flagranza nel tentativo di mettere a segno un furto insieme ad altri complici in un’azienda di via Traversa il Crocifisso. Gli agenti delle Volanti hanno notato una gruppo di cinque persone che stava armeggiando intorno ad un fabbricato con l’intenzione di penetrare all’interno. Le cinque persone sono fuggite, aiutate dal buio della notte, ma i poliziotti sono riusciti a fermarne uno. Si tratta del cinese quarantenne, residente a Prato ed irregolare. Sul posto gli agenti di polizia hanno rinvenuto una pala, mentre una telecamera di videosorveglianza di una azienda vicina era stata danneggiata per permettere di rubare in tranquillità.