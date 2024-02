Sopralluogo di Calamai al Buzzi: "Impegno per la riqualificazione"

Sopralluogo al Buzzi del presidente della Provincia di Prato Simone Calamai, accompagnato dal dirigente scolastico Alessandro Marinelli, dai rappresentanti del consiglio d’istituto e dai tecnici dell’ente. L’obiettivo della visita? Valutare le attuali condizioni dell’edificio e identificare le necessità prioritarie per il suo potenziamento e sviluppo.

Guidato da quattro rappresentanti degli studenti – Filippo Materassi, Dario Congiu, William Calamai e Vittorio Pulidori – il presidente ha potuto toccare con mano la realtà scolastica dell’istituto tecnico, dalle aule ai laboratori, affrontando questioni fondamentali riguardanti il miglioramento del decoro e dell’efficienza dell’edificio.

"L’incontro ha rappresentato un momento positivo di dialogo e di confronto – ha dichiarato Calamai – nell’ambito del quale sono state discusse le principali esigenze e dinamiche che caratterizzano la vita scolastica all’interno della struttura, con l’obiettivo di promuovere la sua riqualificazione. La nostra priorità è quello di garantire un ambiente ottimale per lo svolgimento delle attività didattiche e per il benessere degli studenti e di tutto il personale scolastico, per questo continuiamo a lavorare al processo di miglioramento", ha concluso il presidente.