"Sono un volontario, verrei a casa". L’ultima truffa: allarme impostori

Occhio alle truffe. A mettere in guardia famiglie e imprese è la Pubblica Assistenza che ha ricevuto segnalazioni da parte di cittadini che riferiscono di essere stati contatattati da falsi operatori dell’associazione. "Abbiamo notizia di telefonate rivolte ad aziende e civili abitazioni a Montemurlo con le quali qualcuno si spaccia per la Pubblica Assistenza ’L’Avvenire’ Prato - Sezione di Oste - spiega in un comunicato l’associazione di volontariato -. Durante queste chiamate tali impostori chiedono ai malcapitati di poter ospitare, nella loro sede di azienda o nella loro casa, un addetto della sedicente sezione per spiegare quelli che sarebbero i servizi offerti. La Pubblica Assistenza ’L’Avvenire’ Prato nega fermamente che dalla sezione di Oste partano tali telefonate. Pertanto invitiamo la popolazione a diffidare e nel caso a denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine". Una pratica purtroppo nota che non passa mai di moda: i truffatori tendono a far leva sul sentimanto di solidarietà delle vittime per intrufolarsi nelle loro abitazioni o nelle aziende. La Pubblica Assistenza non chiama i cittadini a casa né tanto meno chiede di entrare.

"Purtroppo - sottolinea il presidente, Piero Benedetti - viviamo in un tempo in cui, sia forse per prendersi gioco di chi fa del volontariato la propria ragion d’essere sia per ragioni ben più meschine, qualcuno si sente autorizzato a prendersi la libertà di spacciarsi per altri, per importunare il prossimo. La nostra associazione, ribadendo l’assoluta estraneità a questa vicenda e più in generale alla pratica delle cosiddette telefonate informative rivolte al pubblico, si riserva di procedere in tutte le sedi opportune nei confronti di tali soggetti".

Possono fingersi addetti alla distribuzione postale, forze dell’ordine, addetti alla lettura del gas che si presentano in casa, ma possono anche chiamare al telefono simulando una richiesta d’aiuto da parte di un parente stretto, opuure un volontario di un’associazione ponendosi in modo affidabile e convincente, oppure agire via smartphone o ancora online, con messaggi o con e-mail truffaldine, ma l’obiettivo rimane lo stesso: mettere a segno il furto di denaro, gioielli, codici bancari, dati importanti. Sono i criminali che truffano in particolare le persone anziane, più esposte ai raggiri perché potenzialmente più fragili: il consiglio è quello di diffidare dagli estranei e avvertire le forze dell’ordine.