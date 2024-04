Sono gesti che parlano d’amore

Una domenica al lavoro. Per la propria città per l’ambiente, per la comunità. Per dimostrare che il senso civico può brillare più dell’inciviltà. Di certo ieri la battaglia l’hanno vinta loro, i volontari dell’associazione Oltre. Si sono calati nel Bisenzio per raccogliere sacchi neri gonfi di scarti tessili finiti sulle sponde del fiume o anche nell’acqua. Un pugno nello stomaco, un brutto quadro che racconta fin troppo bene un problema annoso ed enorme per Prato. Solo l’altro giorno all’emergenza sacchi neri abbiamo dedicato due pagine. E allora oggi diciamo ancora con più convinzione grazie a chi ha ritagliato tempo alla propria domenica per fare un regalo a tutta la città. Un fiume più pulito, più leggero, libero da scorie d’inciviltà.