Sono attivi i Punti Digitale Facile

Sono quattro i Punti Digitale Facile che, da ieri, sono attivi a Prato grazie al progetto con cui il Comune ha partecipato al bando della Regione Toscana per favorire l’inclusione digitale e l’aumento delle competenze di settore, coprendo non solo il centro ma anche le aree periferiche. I quattro nuovi Pdf si trovano infatti all’Urp di Comune e Provincia (piazza del Comune 9), al Punto Giovani Europa (piazza dei Macelli 4), al Laboratorio del Tempo (via VII Marzo 1944 n. 15), e a PrismaLab (via Pistoiese 158). "I Punti digitali facili – afferma l’assessore alle infrastrutture digitali e ai rapporti con gli Enti locali, Stefano Ciuoffo – sono un’azione concreta e inclusiva che Regione Toscana mette in campo per ridurre il divario digitale che colpisce in particolare gli strati più fragili della nostra società".