Sono 181 i nuovi casi di Covid e nessuna vittima registrata

Dopo i due decessi avvenuti ieri, per fortuna nelle ultime 24 ore non si sono registrate vittime a causa del Covid. Il totale dei decessi da inizio pandemia a Prato e provincia resta fermo a 833. Sono invece 6 i decessi in Toscana a cui si aggiungono 2.625 nuovi casi (età media 47 anni), di cui 181 nella provincia pratese. Il tasso di positività sale al 14,3%. Scende invece il numero dei ricoverati nelle aree Covid degli ospedali toscani: 435 pazienti (11 in meno rispetto al giorno precedente), 16 in terapia intensiva (3 in meno).