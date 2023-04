Solo quando lavoro sono felice da Marini Industrie. Covatta al Garibaldi

Stasera alle 21.30 il festival fa tappa alle Marini Industrie in via Di Prato a Montemurlo con lo spettacolo "Solo quando lavoro sono felice", di e con Lorenzo Maragoni e Niccolò Fettarappa in collaborazione con Teresa Vila, una produzione La Corte Ospitale, che ha conquistato con questa pièce la menzione speciale Forever Young 2022 "per la capacità di affrontare temi urgenti del contemporaneo, come il rapporto tra lavoro e felicità, con un linguaggio transgenerazionale condotto con lucidità drammaturgica e performativa". Sul palco una conversazione sul lavoro, sui soldi, sul capitalismo, sul tempo di vita e il tempo di lavoro. "Per la nostra generazione – dice Marangoni – i confini tra lavoro e vita sono sfumati e quello che facciamo, lo facciamo sempre, siamo operativi tutto il giorno, tutti i giorni. Dopo il precariato, la nuova frontiera tossica del lavoro corrisponde a uno stato continuo di autosfruttamento, difficile da riconoscere e da interrompere". Ingresso 15 euro. Domani alle 21 a Il Garibaldi tocca a Giobbe Covatta: nello spettacolo 6° (Sei gradi) racconta ciò che vedremo nel futuro, quando la temperatura media della terra sarà aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque e sei gradi. I personaggi della pièce sono i nostri discendenti (figli, nipoti o pronipoti che siano) e avranno ereditato da noi il nostro patrimonio economico, sociale e culturale, ma anche il mondo nello stato in cui lo avremo lasciato. Ma come sarà il mondo in futuro? Il comico napoletano se lo è chiesto: modelli matematici applicati all’ecologia creati con basi scientifiche ci fanno pensare che i nostri discendenti avranno seri problemi e si dovranno adattare a sopravvivere in un pianeta divenuto assai meno ospitale, se non cercheremo di risolvere i problemi di ambiente, sovrappopolazione ed energia sin da oggi. Ingresso 20 euro, 25 con diritti di prevendita. Biglietti su teatro www.ilgaribaldi.it e www.ticketone.it