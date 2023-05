Solo promesse e tempo buttato Dov’è la svolta?

Leonardo Biagiotti

Purtroppo si fa fatica a dare torto al fidanzato di Luana, Alberto Orlandi, quando scrive su Instagram che la morte della giovane operaia a Montemurlo non è stata seguita da una svolta nelle politiche sulla sicurezza sul lavoro. Basta un numero: 19 ispettori per fare i controlli. Un numero ridicolo in una città come Prato che conta migliaia di imprese, ancora più lavoratori e purtroppo anche tantissime attività illegali nel distretto parallelo cinese. Dopo due anni dalla tragedia di Luana l’impressione è che ancora una volta siano rimaste soltanto tante belle parole, di svariati ministri, senza però che nessuno abbia veramente inciso nel concreto. Il tempo c’è ancora, basta non sprecarne più.