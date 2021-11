Ieri solo dodici contagi e nessun decesso. Un’altra giornata positiva sul fronte covid, tanto più se confrontata con il 16 novembre dell’anno scorso, quando i contagi erano stati 201 e c’era stata anche una vittima.

A livello regionale i nuovi casi sono stati 305, con una quota del 3.7% di positivi fra i soggetti testati (esclusi quindi i tamponi di controllo), ma anche con un numero di test quasi triplicato rispetto al dato fornito lunedì. L’età media dei nuovi positivi è di 43 anni (23% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 21% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più). Sempre a livello regionale nove i decessi, con età un’età media di 82 anni.

I ricoverati negli ospedali toscani sono 301 (4 in più rispetto a lunedì), di cui 34 in terapia intensiva (uno in più); al Santo Stefano situazione per ora ampiamente sotto controllo. Con una media settimanale di 58 nuovi casi ogni centomila abitanti, la nostra provincia resta fra le meno colpite dell’Italia di Centro Nord e con Livorno è la migliore in Toscana.