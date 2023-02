Solo 6.020 votanti in tutta la provincia

In dieci anni l’affluenza in provincia di Prato alle primarie del Pd è crollata di oltre due terzi. I tempi della prima vittoria di Renzi alla segreteria Pd nel 2013 con un’affluenza di 19.176 elettori sembrano lontani anni luce se paragonati ai 6.020 votanti di ieri. Certo, il meteo non ha affatto aiutato ad invogliare le persone

a recarsi ai seggi, ma

è anche vero che l’obiettivo di 8.000 votanti, indicato da entrambe le mozioni,

non è stato nemmeno avvicinato. E così le primarie di ieri hanno fatto registrare il peggior risultato per il Pd.