Solita odissea per fissare le visite. L’otorino? Solo lontano da Prato: "E il test del sonno non esiste"

Visite specialistiche con il ticket lontane da Prato ed esami che il servizio pubblico proprio non prevede. Una lettrice segnala i risultati di due prenotazioni che ha tentato di effettuate sul portale della Regione Toscana. Nel primo caso si tratta di una visita specialistica otorinolaringoiatrica con richiesta del medico da effettuarsi entro 10 giorni. Il portale https://prenota.sanita.toscana.it/#/home propone un calendario dove nessuna struttura di Prato è presente e, ieri mattina, i primi posti a febbraio risultavano: 6-7 febbraio a Castelfiorentino, 8 a Empoli, 12 e 19 a Santa Croce sull’Arno, 13 a San Casciano, 20 a Incisa Figline, 21 a Porta al Prato a Firenze, 22 a Torregalli e 23 a Pescia.

La stessa ricerca, ripetuta nel pomeriggio, vede già modificati i parametri della mattina e il primo appuntamento è il 7 febbraio alle 12 all’ospedale Santa Verdiana di Castelfiorentino. Già cancellati tutti i posti per il 6 e 21 febbraio: quest’ultimo si poteva considerare il più vicino, essendo a Porta al Prato. Alla fine, conviene fare tanti chilometri per una visita con ticket? Il ticket in media è 36 euro, poi aggiungi spese di carburante, eventuale autostrada e parcheggio e forse conviene un otorino privato a Prato, la cui fattura sarà in parte deducibile per le spese mediche nel 730, senza troppo stress.

L’altro esame richiesto dal medico alla lettrice è il "polisonnogramma" e la ricetta svela che nessuna struttura pubblica lo fa né a febbraio né nei mesi seguenti. Senza fornire spiegazioni. Sul portale Cup Solidale invece compaiono 50 proposte di strutture private di Firenze, Pistoia e di Prato che effettuano l’esame con prezzi variabili da 130 a 200 euro entro 7 giorni.

Le tariffe più vantaggiose (130 e 135 euro) risultano in istituti privati di Pistoia e Firenze, a Prato si può spuntare a 140 euro in tre strutture. E poi si sale, ovunque, sino a raggiungere i 200 euro in una nota clinica privata fiorentina. Possibile che lo stesso esame abbia prezzi così diversi anche all’interno della stessa città? Il Cup Solidale però non include tutte le strutture. La Misericordia di Campi Bisenzio offre le informazioni on line e poi il servizio infermieristico richiama per le delucidazioni: l’esame costa 102 euro con 3 giorni di attesa. Cercando con calma un risparmio si trova ma il polisonnogramma resta comunque un esame a pagamento: e chi non può permetterselo?