Soldi alle società sportive: "Il bando allunga i tempi"

Società sportive con l’acqua alla gola. La capogruppo di Forza Italia, Rita Pieri, ha presentato un’interrogazione comunale per far luce sulla questione dei finanziamenti.

"Nella scorsa legislatura l’amministrazione comunale aveva previsto, giustamente e legittimamente, una serie di contributi rivolti ad alcune società sportive in difficoltà - si legge nel documento presentato dalla Pieri - venuti a conoscenza dell’intenzione di preparare un bando per dare alle società sportive in difficoltà la possibilità di parteciparvi. Considerate le difficoltà e i tempi burocratici previsti da un bando chiedo di sapere per quale motivo non si continui con lo stesso modus operandi, e, anziché prevedere un bando, non si è pensato, come già fatto precedentemente, ad una indennizzazione, come già fatto precedentemente, direttamente alle società danneggiate dal mal tempo e di conseguenza in difficoltà economiche".

La richiesta della capogruppo di Forza Italia parte dal presupposto che i tempi dei bandi pubblici sono lunghi e mal si coniugano con la difficoltà economiche vissute dalle società sportive. Ripetere quanto fatto dalla giunta Biffoni, destinando le risorse direttamente alle società che ne fanno richiesta motivata avrebbe aiutato il mondo delle associazioni e sopratutto quello sportivo in grande difficoltà.

L’interrogazione sarà discussa nel prossimo consiglio comunale, a rispondere sarà la sindaca Ilaria Bugetti, che tra le deleghe ha tenuto anche quella allo sport.